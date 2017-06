De prijs van gepelde grijze garnalen bereikt stilaan een recordhoogte. Je betaalt nu 100 euro per kilo, dat is 30 euro meer dan twee jaar geleden.

Reden is gewoon de tegenvallend vangsten. Garnaalvissers halen dit jaar minder garnalen boven. Hun aantallen kunnen fors verschillen van seizoen tot seizoen. Als de vraag dan wel even groot blijft, dan stijgt de prijs.

Of de daling van het garnalenbestand iets te maken heeft met de klimaatverandering, is niet duidelijk. Wel is het zo dat bepaalde vissers na tegenvallende vangsten overschakelen op vis. Daardoor daalt het aanbod nog meer.