Scholen uit naburige gemeenten moeten plots bijna drie keer zoveel betalen om te zwemmen in het zwembad van Wingene. De prijs voor een zwembeurt is met drie euro gestegen.

Het nieuwe tarief geldt alleen voor scholen van buiten Wingene en Zwevezele. Vroeger betaalden de kinderen 1,60 euro. Nu kost een zwembeurt 4,60 euro. Daar komen dan nog eens de kosten van de busvervoer bij. In het onderwijs is er een maximumfactuur waardoor ze de prijs niet kunnen doorrekenen naar de ouders. De scholen dreigen zo te moeten besparen op uitstappen en schoolreizen. In Wingene komen scholen uit Pittem, Ruiselede en Dentergem zwemmen.