Prijs voor appelen historisch laag, "maar ik laat ze toch niet hangen"

Om die reden laten veel appeltelers hun oogst deels aan de bomen hangen. Maar dat kan Bart Vanacker, een appelteler uit Kortemark, niet over zijn hart krijgen. Hij plukt toch alle appels, en probeert er zoveel mogelijk zelf te verkopen.

Bart heeft 2 hectare peren en 5 hectare appels staan. De perenoogst was goed, maar de verkoopprijs voor appelen op de REO-veiling in Roeselare, ligt historisch laag en maakt de kweek onrendabel. "Momenteel krijgen we tussen de 20 en de 30 cent per kg. Een appel kweken kost al 30 cent, zonder sortering voor de veiling. Als je daar nog eens 10 cent per kilo bijtelt, is dat 10 cent dat we toesteken."

Veel collega’s van Bart laten een deel van hun appeloogst gewoon aan de bomen hangen. Hij begrijpt die keuze maar zelf plukt hij zijn bomen wel allemaal kaal. "Ik ga ze niet laten hangen, je kweekt geen appelen of peren om ze aan de boom te laten hangen. Ik heb 280 ton die ik kan stockeren in frigo’s. Ik doe wekelijks twee markten en doe ook aan thuisverkoop in onze winkel. Daar moeten wij van leven: rechtstreeks aan de consument verkopen."

Appelmoes

De lage prijzen hebben ook te maken met een overaanbod aan appelen op de Europese markt, onder meer uit Polen. "Er komen veel appels uit Polen. Oorzaak is Europa. Over enkele jaren hebben ze 80 procent subsidie gegeven om bomen te kweken. 5 euro voor een boom, je kreeg 4 euro terug en nu komen alle appelen van daar naar België."

Volgende week vertrekt een volle vrachtwagen met appels van Bart richting Duitsland, om er appelmoes van te maken.