Prijs voor Kunstambachten voor de laatste keer uitgereikt

Yves Obyn uit Roeselare is bekroond met zijn inzending van vijf conceptuele en functionele interieurobjecten. Peter Vermandere uit Nieuwpoort is laureaat met een reeks van zeven broches. Hun bekroonde werken kan je nu gaan bekijken in de Directeurswoning in

de Hendrik Consciencestraat in Roeselare.

Op de expo is ook werk te zien van de vorige laureaten van de prijs. Er zijn dus ook recente realisaties te zien van Cynthia Jacobs, Tine Deweerdt, Hanna Vanneste, Tine Vindevogel, Ilse Acke en Lut Laleman.

Het is de laatste keer dat de provincie de prijs uitreikt want vanaf volgend jaar verliest de provincie haar bevoegdheid cultuur.