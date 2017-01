Prijzen luxevastgoed aan de kust licht gestegen

De prijzen voor luxevastgoed aan de kust zijn in vergelijking met vorig jaar licht gestegen. Knokke blijft de duurste West-Vlaamse gemeente: de prijzen voor een luxe-appartement of -villa gaan er vlotjes over 1 miljoen euro.

De gegevens komen van luxevastgoed.be, een online platform waarop makelaars panden van meer dan 750.000 euro in de etalage kunnen zetten. De gemiddelde prijs van luxevastgoed aan de kust vorig jaar bedroeg ongeveer 1.7 miljoen euro en dat betekent een (kleine) stijging in vergelijking met 2015. Dat is opmerkelijk, want bijvoorbeeld in Brussel zakte de prijs met ongeveer 5%.

Van alle panden op luxevastgoed.be, kwamen er vorig jaar 33% uit de kustregio. De rest van onze provincie is nog eens goed voor een kleine 7%. In totaal kwam dus 40% van de 3.000 geadverteerde villa's en appartementen op de website uit West-Vlaanderen.

Knokke-Heist staat op plaats vijf van de gemeentes met de hoogste gemiddelde prijs op luxevastgoed.be, na Sint-Genesius-Rode, Ukkel, Brasschaat en Elsene. De kust moet als duurste regio enkel Brussel en Vlaams-Brabant laten voorgaan

Enkele andere opmerkelijke cijfers: