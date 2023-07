Prijzen van snacks en dranken in Plopsaland De Panne dalen opnieuw

Plopsaland De Panne kwam de afgelopen maanden niet echt positief in het nieuws door onder andere het ontslag van enkele managers. Vooral het ontslag van voormalig Plopsa-CEO Steve Van den Kerkhof was toch verrassend te noemen. Het vorige directieteam wou dan de prijzen voor snacks en drank ook stijgen, maar kreeg daarop kritiek van de trouwe bezoekers.

Prijsdalingen over heel België

De daling van de prijzen is trouwens niet enkel voor het pretpark in De Panne, maar ook de andere Plopsaparken in België verlagen hun prijzen. Dat merkt de pretparkbezoeker zeker in zijn portemonnee, want gemiddeld zijn snacks en dranken nu 1,50 euro goedkoper.

