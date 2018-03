Prikacties bij Bombardier

Sinds vrijdag voeren de vakbonden bij Bombardier in Brugge actie. Externe medewerkers en leveranciers worden geweerd uit de fabriek. De bonden willen dat er duidelijkheid komt over de productielocatie van een grote trambestelling voor de MIVB.

Na de herstructurering van vorig jaar kan de Brugse vestiging een duurzaam contract als dat van de MIVB gebruiken. De Brusselse vervoersmaatschappij bestelde 175 trams bij Bombardier, een contract voor 12 jaar. De bonden hopen dat die bestelling in Brugge kan worden afgewerkt. "Uit intern overleg in Brugge en op Europees niveau is gebleken dat Brugge economisch de beste kaarten heeft", zegt Steven Bogaert van ACV.

Maar het hogere management van Bombardier Transportation zou volgens de vakbonden kijken naar een zusteronderneming in Wenen. Die vestiging is gespecialiseerd in trams en Bombardier wil dat vestigingen zich specialiseren in specifieke taken. Volgens de bonden heeft het personeel in Brugge echter voldoende ervaring met dergelijke bestellingen. "We hebben vroeger ook nog voertuigen voor De Lijn gemaakt", zegt Bogaert. "Die mensen zijn hier nog steeds."

Met prikacties voeren de vakbonden de druk op. Ze laten sinds vrijdag geen externe medewerkers, personeel van buitenlandse Bombardier-vestigingen of leveranciers meer binnen op de site in Brugge. "Dat verstoort de ketting hier toch wel wat, al blijft het personeel wel werken", legt de vakbondsman uit.

175 nieuwe trams

Begin februari koos de raad van bestuur van de Brusselse openbaarvervoersmaatschappij MIVB voor Bombardier als leverancier van 175 nieuwe trams. De eerste voertuigen zouden in de lente van 2020 geleverd worden. Bombardier zal twee tramtypes leveren: korte trams van ongeveer 32 meter en lange trams van ongeveer 43 meter. Bij Bombardier in Brugge rees daarmee nieuwe hoop om een deel van de opdracht binnen te rijven.

Werkzekerheid tot 2021

Dankzij een bestelling van de NMBS voor 445 M7-dubbeldeksrijtuigen, is er voor het personeel in Brugge sowieso werkzekerheid tot 2021. De opdracht voor de bouw van de trams van de MIVB kan perspectieven bieden voor een langere toekomst van de site in Brugge.

