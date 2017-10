Prikacties bij Roularta publishing

Sinds gisteravond zijn er prikacties bij de drukkerijafdeling van Roularta Media Group in Roeselare.

De actie gaat uit van het gemeenschappelijk vakbondsfront. Zoals bekend roepen de sociale partners hun leden op tot een nationale staking in de grafische- en drukkerijsector, omdat de nachttoeslag door werkgeversorganisatie Febelgra bevroren blijft. Roularta is als bedrijf één van de doorslaggevende leden van Febelgra. De drukkerij-afdeling telt met ruim 300 werknemers het grootste aantal nachtarbeiders van ons land.

Ontslag oudere werknemers

Gisteravond zijn de werknemers van de nachtshift in de refter bijeengeroepen voor en stand van zaken. Ook de ochtend- en middagploeg krijgt een informatiesessie, waarbij de drukpersen ruim een uur stilliggen. Met de prikacties willen het ACV en ABVV de druk op de Roularta-directie verhogen, om de bevriezing van de nachtpremies ongedaan te krijgen. Daarnaast protesteren de vakbonden ook tegen ‘een onrustwekkend aantal’ recente ontslagen van oudere werknemers. Volgens Roularta blijft de impact van de prikacties op het drukproces klein. Eind vorige week was er ook al een verrassingsactie bij Mercator Press in Jabbeke, waar 75 vakbondsmilitanten protesteerden.