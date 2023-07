Primeur! Eerste Belgische mosselen geproefd en goedgekeurd

In Nieuwpoort is de eerste oogst van Belgische mosselen uit de commerciële zeeboerderij van Colruyt Group een feit. De zeeboerderij werd anderhalf jaar geleden gebouwd, daar komen nu de eerste Belgische mossel van eigen kweek uit.

In het Belgische deel van de Noordzee is er van nature mosselzaad aanwezig en kunnen mosselen er perfect groeien. Tot nu was dat echter nog niet het geval. Anderhalf jaar geleden ging Colruyt Group van start met de bouw van een innovatieve zeeboerderij, de eerste in de Belgische Noordzee. ​Colruyt Group zal de komende maanden zo’n 10 à 15 ton hangcultuurmosselen bovenhalen en in de vier markten van Cru aanbieden. ​

Vandaag is het eindelijk zover: de eerste bescheiden mosseloogst is een feit. “We zijn bijzonder fier dat we erin geslaagd zijn om Belgische mosselen aan te bieden aan de consument”, vertelt Stefan Goethaert, kersverse CEO bij Colruyt Group.

Belgische mosselen

Minister Vincent Van Quickenborne, bevoegd voor de Noordzee, laat zich eveneens ambitieus uit over de toekomst van de Belgische Noordzee, "Deze eerste Belgische mosselen zijn een mijlpaal in de economische ontwikkeling van onze Noordzee. Als je weet dat we in Europa 70% van onze zeevoeding importeren, dan is er nog heel veel potentieel voor duurzame voedselproductie voor onze eigen kust. Dit is nog maar het begin van wat we met aquacultuur willen realiseren. Denk aan het potentieel van zeewierboerderijen. Daarmee kun je 26 ton veevoer per hectare kweken terwijl je aan land hooguit 5 ton haalt. En ook de mogelijkheid van oesterboerderijen in de Noordzee zijn we volop aan het onderzoeken. De Noordzee wordt de komende jaren alleen maar belangrijker”.

Vandaag zijn er 31 mossellijnen succesvol geïnstalleerd. Het doel van Colruyt Group is om te evolueren naar 150 mossellijnen binnen de oppervlakte van 1 km² en zo de eerste fase van de zeeboerderij te voltooien.