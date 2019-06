Primeur: elektrisch landbouwvoertuig in Zevekote

In Zevekote is het eerste elektrische landbouwvoertuig voorgesteld. De primeur is voor een bioboer.

Voor de allereerste keer is een 100% elektrisch landbouwvoertuig verkocht in België. De Kramer KL25.5e is een wiellader (een multi-inzetbaar werktuig om te heffen, scheppen, vegen,...) die volledig wordt aangedreven door batterijen.

Inzetten op groene energie

De eer van deze primeur is dus voor bioboer Frank Lambert uit Zevekote die zo nog meer inzet op groene en hernieuwbare energie: “Dankzij mijn zonnepanelen en binnenkort ook eigen windmolen, was de stap naar een elektrisch werktuig een logische. Bovendien is deze Kramer stiller, krachtiger en efficiënter dan een soortgenoot op brandstof.”

Het toestel kost 75.000 euro of één derde meer dan de dieselversie. Het voertuig kan vijf uur werken. Het opladen duurt 2 uur.