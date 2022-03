Primeur: hartspecialisten plaatsen gloednieuwe kunstmitralisklep in AZ Sint-Jan Brugge

Hartspecialisten van campus Sint-Jan in Brugge hebben als eersten in Europa en de Verenigde Staten een geperfectioneerd model kunstmitralisklep met kathetertechniek geplaatst.

De mitraliskunstklep werd geplaatst bij een 80-jarige man. De nieuwe kunstklep zal heel wat hoogrisicopatiënten die niet in aanmerking komen voor een openhartchirurgie alsnog een kans kunnen geven.

Openhartchirurgie vermijden