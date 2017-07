Primeur in Langemark-Poelkapelle: Eleven Vibes

Gisterenavond werd het startschot gegeven voor een spiksplinter-nieuw evenement in Langemark-Poelkapelle: Eleven Vibes! De organisatie weet al meteen grote namen te scoren met o.a. De Romeo's, Laura Tesoro en Stan van Samang.

Dit is de allereerste keer!

Focus en WTV waren een van de partners die samen met een fantastische organisatie en een grote bende medewerkers dit nieuwe event mogelijk maakten. Het organisatorisch team zorgde ervoor dat het publiek van aankomst tot vertrek geen minuut stil stond. De grote parking, vlotte doorgang aan de inkom en duidelijke indeling van het event maakten het geheel des te aangenamer. De tent was vrijdagavond half gevuld, een eerste editie moet natuurlijk groeien. Dit evenement heeft alles in huis om uit te groeien naar een jaarlijkse to-do op de West-Vlaamse feestkalender.

Music Maestro

Niels De Stadsbader nam eerst de tijd om enkele fans te ontmoeten, om daarna iedereen te laten genieten van zijn Nederlandstalige hits. Wanneer de stemmen goed waren opgewarmd, vulde de zeskoppige coverband Les Truttes het podium. Deze duracelkonijnen lieten het publiek meezingen en -springen van begin tot eind. Lichtspektakel, gekke kostuums en een gezonde dosis doe-keer-zot: Hun set knalt en is zeker een totaalervaring voor jong en oud. Net wanneer iedereen heeft kunnen bijtanken, stormt Vlaanderens favoriete trio het podium op. De eerste vrijdagavond van Eleven Vibes wordt afgesloten met een heel resem meezingers van de Romeo's. Chris, Davy en Gunther bekoren ieders (vrouwelijk) hartje.

't Is nog niet gedaan

Eleven Vibes feest nog een heel weekend door. Bekijk de line-up op www.elevenvibes.be. Zaterdag wordt het dansen, dansen, dansen en dansen met vijf top DJ's, waaronder DJ Kelly Pfaff en Regi. Zondag kan je met de hele familie gezellig afzakken naar de Eleven Vibes tent want dan komt o.a. Plop, Prinsessia en Laura Tesoro. Afkomen is de boodschap, want voor vandaag en morgen zijn ADD nog tickets beschikbaar.