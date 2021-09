Primeur: 'Oncobrood' met smaak voor kankerpatiënten

Niets smaakt hen nog of het smaakt helemaal anders. En dan eten ze minder, net wanneer ze alle krachten nodig hebben in hun gevecht tegen de ziekte. Daarom werd oncobrood ontwikkeld. De patiënt ondergaat een smaaktest en dan wordt een specifiek smaakprofiel opgesteld. En de ingrediënten worden een brood gebakken.

"Smaakt als rot voedsel"

Marielle De Cabooter kwam bij chef-kok Peter Boeren om verschillende smaken te testen, 13 om precies te zijn, plus 5 basissmaken. Sinds april is Marielle in behandeling bij de oncoloog in het ziekenhuis in Waregem. Patiënten die chemo krijgen, verliezen heel vaak hun smaak door die behandeling.

"Mijn smaak is heel aangetast. Ik smaak veel ingrediënten als rot voedsel", zegt Marielle De Cabooter.

Oncoloog Chloë Haverbeke: "Een 70% van de patiënten heeft toch enige smaakverandering. En ik denk toch bij de helft dat het extremere vormen kan zijn. Door ontstekingen in de monde, verandering van de slijmvliezen, de smaakpapillen die soms aangetast worden. Sommigen kunnen koffie niet meer ruiken of smaken. Anderen kunnen brood niet meer smaken of smaakt het vies of slecht."

'Oncobrood' met smaakvoorkeuren

En daar moet het oncobrood nu verandering in brengen. Aan de hand van een aantal smaaktesten wordt een uniek smaakprofiel van elke patiënt opgemaakt. Hun smaakvoorkeuren worden dan in een brood verwerkt. En die kunnen heel divers zijn.

Chef Gastro-engineering Peter Boeren: "Er zijn voorbeelden bekend van chocolademelk met hot chili, gember met eucalyptus. De combinaties zijn soms raar en oneindig. Maar dat hangt af van wat de patiënt nog lust en niet meer lust."

Primeur voor ziekenhuis Tielt

Na een lange onderzoeksfase rolt het ziekenhuis in Waregem als eerste het 'oncobrood' uit.

Kimberly Verriest (oncologische diëtiste): "We hopen toch zeker dat binnen ons ziekenhuis -we zijn natuurlijk niet zo heel groot- toch een 50-tal patiënten kunnen meedoen. Iedereen eet graag en een lichaam moet goed gevoed zijn om de behandeling te doorstaan en op die manier kunnen we ook invloed uitoefenen op de prognose bij die patiënt."

Voor de patiënten is alles gratis, ook de broodoven, omdat ze al met dure rekeningen geconfronteerd worden. Daar zorgt de organisatie voor kankerpatiënten ‘Opgeven Is Geen Optie’ voor.