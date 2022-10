Primeur: Romeins schip vaart op oude Leiearm

Tijdens het tweejaarlijkse Gallo-Romeins weekend in Wervik keren we zo’n 2000 jaar terug in de tijd. Reenactors uit gans Europa brengen de Romeinse tijd terug tot leven en laten bezoekers kennis maken met de leefwijze en gebruiken van toen. Ook de scheepvaart behoorde destijds al tot het Gallo-Romeinse leven en dus mag ook dat aspect uit die tijd niet ontbreken. Op een oude Leiearm vaart daarom een waarheidsgetrouwe replica van een Romeinse roeiboot. De Duitse universiteit van Erlangen ontwikkelde een nauwgezette reconstructie van de boot op basis van een archeologische opgraving. Er werd 18 maanden gewerkt aan de Fridericiana Alexandrina Navis en dat volgens de traditionele constructiemethode met groef en tand. De boot was meteen ook voor het eerst te zien in ons land.