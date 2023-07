Primeur! Wevelgem voorziet als eerste zelf een bankautomaat

Sinds eind maart heeft de federale overheid een akkoord waarin staat dat elke gemeente minstens een bankautomaat moet hebben. In landelijke gemeenten moet dat binnen de vijf kilometer zijn. In Moorsele was dat niet het geval, dus voorziet de gemeente Wevelgem nu zelf een automaat. Het is daarmee het eerste lokaal bestuur die zelf in een automaat investeert. Zo komen ze tegemoet aan de noden van de oudere bewoners in Moorsele. Al is de automaat die vlak bij het jeugdhuis ligt, ook voor de plaatselijke jeugd een goede zaak.

De gemeente sloot voor de automaat een huurcontract af van vier jaar met een bedrijf in Gent. De huur ervan zal Wevelgem ongeveer 126.000 euro kosten.