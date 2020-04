Prins Gabriël spreekt bewoners WZC De Stek moed in

De bewoners van De Stek mogen net zoals hun lotgenoten in andere woonzorgcentra momenteel geen bezoek ontvangen. Prins Gabriël nam daarom even de tijd om naar de bezorgdheden en bekommernissen van enkele bewoners te luisteren.

“We zijn als stadsbestuur blij dat de prins voor dit initiatief ook aan Damme dacht”, zegt burgemeester Joachim Coens die over de gesprekken werd geïnformeerd. “De prins bleek oprecht geïnteresseerd in het verhaal van de bewoners. Hij stelde vragen en nam ruim te tijd voor hen. De bewoners reageerden vol bewondering, fierheid en trots. Zeker voor die mensen die geen familie hebben om mee te bellen of te skypen was het gesprek een opsteker.“

80-plussers opgebeld

Het stadsbestuur zelf belt met de steun van vrijwilligers thuis alle inwoners ouder dan 80 jaar op met de vraag of ze hulp nodig hebben. Ook zij reageren zeer dankbaar. Het overgrote deel van de 80-plussers werd al bereikt. Van niet telefonisch bereikt wordt, zal een brief ontvangen. De stad hoopt eerstdaags geruststellende informatie te hebben van alle 80-plussers. Alle Dammenaars die hulp nodig hebben, kunnen op weekdagen bellen naar 050 67 28 40.