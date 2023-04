Prinsenhof krijgt 15 dagen tijd voor plan, WZC nog altijd onder verhoogd toezicht

Het woonzorgcentrum Prinsenhof in Brugge is door het Agentschap Zorg en Gezondheid nog altijd onder verhoogd toezicht geplaatst.

Het woonzorgcentrum blijft na herhaalde inspecties verschillende tekorten tonen, onder meer op het vlak van personeel en medicatieveiligheid. Het woonzorgcentrum krijgt nu vijftien dagen de tijd om een remediëringsplan in te dienen, zegt het Agentschap.

Er zijn al langer problemen met het woonzorgcentrum Prinsenhof in Brugge, een RVT van de veelbesproken Franse groep Orpea. Van die groep staan er al verschillende woonzorgcentra onder verhoogd toezicht. Bij een inspectie in december vorig jaar werden verschillende ernstige tekorten vastgesteld.

Begin maart werd een nieuwe inspectie uitgevoerd. Minister van Welzijn Hilde Crevits (CD&V) liet twee weken geleden al verstaan dat er ook bij die nieuwe inspectie gebreken zijn vastgesteld. Dat blijkt nu ook uit het inspectieverslag dat het agentschap heeft gepubliceerd. Daarin is nog onder meer steeds sprake van onvoldoende personeel, problemen met medicatieveiligheid en lange wachttijden bij beloproepen.

Het woonzorgcentrum moet nu binnen de 15 dagen na de ontvangst van de aanmaning een remediëringsplan indienen bij Zorg en Gezondheid. Daarin moet het aantonen hoe de gebreken zullen aangepakt en weggewerkt worden. Dient het WZC geen plan in of is dat plan onvoldoende, dan kan het agentschap een volgende stap in het handhavingstraject starten. In het ultieme geval kan de erkenning van het woonzorgcentrum ingetrokken worden.