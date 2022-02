Privédetectives uit Oostrozebeke getuigen: "De vermoedens kloppen in 90 procent van de gevallen"

In Oostrozebeke woont een koppel waarvan zowel de man als de vrouw privédetective is geworden. De twee hadden vroeger een andere baan, maar ze wilden iets anders doen.

Ze volgden een opleiding van twee jaar en sinds september 2021 hebben ze hun licentie op zak. Hun meest voorkomende opdrachten zijn: overspel vaststellen en voor bedrijven het misbruik van ziekteverlof nagaan. Het koppel is op hun vraag onherkenbaar gefilmd. De kostprijs voor elke opdracht is altijd anders, en het budget wordt op voorhand goed afgesproken. De meeste opdrachten kosten tussen de 60 en 110 euro per uur. Bekijk de reportage hierboven.