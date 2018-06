Privémuseum rond WO II lanceert audioguide

Voor het ‘For Freedom Museum’ in Westkapelle, bij Knokke-Heist is dit het ideale moment om hun audioguide te lanceren. Bij elke scène krijg je commentaar van acteur Lucas Van Den Eynde. De geluidseffecten van ronkende motoren zorgen ervoor dat je helemaal mee bent.

De audioguide is een grote investering voor het privémuseum in Westkapelle dat op vrijwilligers draait en kan rekenen op ruim 50.000 euro steun van de gemeente. De audioguide moet extra bezoekers lokken. Danny Jones, For Freedom Museum: "We zijn bezig met onze tiende werkjaar. We hebben al 60.000 bezoekers over de vloer gehad, 37 verschillende nationaliteiten. Vandaar dat onze gids gemaakt is in 4 talen."