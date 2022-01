Privatisering thuiszorg Oostende: Somers gaat niet in op klacht Vooruit

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open Vld) vindt het niet wenselijk om het besluit over de privatisering van de thuiszorg van het OCMW in Oostende te vernietigen. Vooruit en vakbonden ACV en ACOD beschuldigen de minister van onwettig tussenkomen.

De Oostendse raad voor maatschappelijk welzijn besloot eind augustus om de thuiszorgdiensten van het OCMW te privatiseren. Zo zouden 90 thuiszorgers van Oostende vanaf januari onder de private zorgorganisatie I-Mens vallen.

Gemeenteraadsleden van Vooruit Oostende Jeroen Soete en John Crombez dienden daarop klacht in bij de gouverneur van de provincie West-Vlaanderen en het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) omdat het besluit niet wettelijk zou zijn. Volgens de oppositie blijkt uit loonsimulaties dat het afgestoten personeel, ondanks de beloftes, toch moet inleveren. Ook de vakbonden ACV Openbare Besturen en ACOD dienden apart een klacht in.

Europese richtlijn

Maar volgens minister Somers was het niet wenselijk om het besluit te vernietigen, omdat advocatenkantoor Eubelius, in opdracht van het kabinet, en het stadsbestuur van Oostende argumenten hebben aangeleverd dat de beslissing rechtsgeldig is. "Zo is er een Europese richtlijn die een rechtsbasis geeft voor de overdacht van personeel van de publieke naar de private sector", zegt de woordvoerder van Somers, Arthur Orlians.

Dat het Agentschap Binnenlands Bestuur een negatief advies gaf, is volgens het kabinet-Somers simpel te verklaren. "De Raad van State heeft in het verleden een restrictieve rechtspraak ontwikkeld die eigenlijk zegt dat een OCMW geen taak kan uitbesteden aan de privésector als ze die taak in het verleden zelf heeft opgenomen. Voorzichtigheidshalve heeft ABB daarom geadviseerd dat het beter was om de lokale beslissing te vernietigen, maar ondertussen is er de Europese richtlijn. Bovendien raakt dit natuurlijk erg aan de lokale autonomie."

Verder stelt Somers' woordvoerder dat privatisering van stadsdiensten al in verschillende steden en gemeenten gebeurt. "Als de minister deze lokale beslissing nu zou vernietigen, dan kom je in de situatie dat het in de ene gemeente wel mag en in de andere gemeente niet."

