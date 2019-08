Probleem met bovenleidingen in Lichtervelde opgelost

Het probleem met bovenleidingen in Lichtervelde is sinds 4.15 uur opgelost. Daardoor zullen de eerste treinen zondagochtend zonder problemen kunnen rijden. Dat meldt Thomas Baeken, woordvoerder van Infrabel, aan Belga.

De problemen met de bovenleidingen begonnen volgens spoorwegmaatschappij NMBS zaterdag rond 11.20 uur. Tussen Roeselare en Brugge en tussen Tielt en Diksmuide was daardoor het treinverkeer onderbroken en twee treinen kwamen stil te staan in Lichtervelde en Loppem. Omdat er geen stroom was, liep de temperatuur in de geblokkeerde treinen op. Uiteindelijk werden ruim 500 reizigers geëvacueerd. Infrastructuurbeheerder Infrabel slaagde er in de nacht van zaterdag op zondag in om alle schade te herstellen.

