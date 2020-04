Probleem met foute handleiding bij testkits in woonzorgcentra opgelost

Het probleem van de testkits die naar de woonzorgcentra zijn verzonden om personeel en bewoners te testen op corona, is opgelost. Dat zegt Caroline Leys, woordvoerster van bevoegd federaal minister Philippe De Backer.

donderdagavond. De kits bevatten handleidingen die niet overeenkwamen met de staafjes ("wissers") om de tests af te nemen. "De minister betreurt de onduidelijkheid over de tests, maar intussen zijn de juiste instructies bezorgd", luidt het. "De testkits zelf blijven perfect bruikbaar", aldus Leys.

Er werd in de woonzorgcentra afnamemateriaal geleverd dat dient om een test via de keel (en de neus) af te nemen. Maar de handleidingen die bij de tests zaten, legden enkel uit hoe je een test via de neus afneemt. De staafjes voor de keel zijn een pak dikker. Verschillende woonzorgcentra waren daarom gestopt met tests afnemen.

