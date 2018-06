In Jabbeke en Zedelgem zijn in een tiental straten en wijken brieven uitgedeeld met de oproep om het drinkwater best eerst vijf minuten te koken. Sinds enkele dagen is er verontreiniging in het kraantjeswater. Vaak gebeurt een dergelijke bacteriologische infectie na werken in de buurt. Maar nu weet de Watergroep nog niet precies wat de oorzaak is.