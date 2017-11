Problemen met vechtende jongeren niet opgelost

Meisjesbende slechts 'topje van de ijsberg'

Enkele weken geleden onthulde een directrice de problemen met een meisjesbende. Eén minderjarige werd toen geplaatst. Maar dat is maar het topje van de ijsberg, zeggen de scholen. Het probleem is dat in de stationsbuurt vaak jongeren rondhangen die geschorst zijn of gewoon spijbelen. Uit verveling beginnen ze dan te vechten.

Eind augustus verschenen op sociale media ook al beelden van een jongen van 14 die in elkaar werd geslagen aan het Concertgebouw.

Lees ook