Het heeft wat tijd gekost, maar bijna één maand na de cyberaanval bij het Waregemse bedrijf TVH, zijn de problemen zo goed als opgelost. TVH is specialist in onderdelen voor heftrucks, industriële machines en landbouwvoertuigen.

Door de cyberaanval was het hele computernetwerk buiten dienst. De website was offline, werknemers konden niet meer inloggen en klanten konden geen bestellingen meer plaatsen. Alle problemen zijn nu van de baan, morgen kunnen de laatste tijdelijke werklozen het werk hervatten. Of er losgeld betaald is om alles weer aan de praat te krijgen, wil TVH niet kwijt. De exacte financiële schade moeten ze nog uitrekenen.

