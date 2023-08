Niet alleen in Blankenberge waren er problemen door het hoog water en de forse wind, dat was ook zo op het festivalterrein van WeCanDance in Zeebrugge. Dat festival is zaterdag en zondag, op het strand.

Door de combinatie van hoog water en forse wind was het water tot in de festivalzone gelopen. De organisatie heeft daarom een wal met zand opgehoogd rond het terrein. Of dat voldoende is voor de komende uren en dagen moet nog blijken. De organisatie houdt de situatie de komende uren in de gaten.