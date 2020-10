Proces dode migranten in koelwagen van start

In oktober vorig jaar werden 39 levenloze lichamen, onder wie die van drie minderjarigen, ontdekt in een koelwagen in Grays, een gemeente in het Zuid-Engelse graafschap Essex. Vrij snel bleek dat de container een dag eerder in Zeebrugge was aangekomen.

De twee hoofdverdachten in de zaak, de chauffeur van de vrachtwagen waarin de lichamen werden aangetroffen en een Noord-Ier die het transport regelde, hebben schuldig gepleit. Hun straf wordt in een later proces bepaald. De vier van wie maandag het proces begint worden vervolgd voor onvrijwillige doodslag of hulp bij illegale immigratie. Ze betwisten de beschuldigingen.

De Vietnamese immigranten hadden veel geld betaald om de oversteek naar het VK te maken, in de hoop er te kunnen gaan werken. Op 15 september werden in Vietnam zeven personen veroordeeld voor hun rol in de mensenhandel. Vier van hen kregen celstraffen van 2,5 tot 7 jaar, de anderen kregen celstraffen met uitstel. Op 26 mei werden ook in België en Frankrijk een hele reeks huiszoekingen gehouden. In ons land ging het om vijf huiszoekingen in Anderlecht, drie in Schaarbeek, drie in Sint-Jans-Molenbeek en telkens een in Sint-Pieters-Leeuw, Ganshoren, Brussel, Ukkel en Etterbeek. Elf van de dertien toen opgepakte verdachten werden uiteindelijk door de Brugse onderzoeksrechter aangehouden voor hun aandeel in de zaak. In de loop van het onderzoek werden meerdere verdachten al onder voorwaarden en op borg vrijgelaten.

