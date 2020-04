Proces doodrijder Anne-Laure uitgesteld

Het proces tegen de man die op 31 oktober 2017 in Manhattan met een pick-up inreed op voetgangers en fietsers is door de coronamaatregelen uitgesteld. Bij de aanslag kwamen acht mensen om het leven, waaronder Anne-Laure Decadt uit Oostnieuwkerke.

Bij de aanslag in het New Yorkse stadsdeel Manhattan op 31 oktober 2017, waarbij een man met een gehuurde pick-uptruck inreed op voetgangers en fietsers, vielen in totaal acht doden, onder wie Anne-Laure Decadt uit Oostnieuwkerke. Verder waren er twaalf gewonden, onder wie een gezin uit het Antwerpse. Het proces had op 20 april van start moeten gaan, maar wordt nu uitgesteld door het coronavirus. Een tegenslag voor de nabestaanden.

In aanloop naar het proces kreeg de familie van de FBI de vraag voorgelegd in welke mate ze zouden willen dat de doodstraf wordt toegepast. Een ongewone vraag voor ons, maar in Angelsaksische landen hoort deze vraag tot de standaardprocedure. De familie vond een antwoord op deze moeilijke vraag in een eindwerk van Anne-Laure over het thema. Daarin gaf ze aan tegen de doodstraf te zijn.

Wanneer het proces wel van start kan gaan, is voorlopig nog onduidelijk.