Proces Kasteelmoord gestart voor correctionele rechtbank

Voor de Brugse correctionele rechtbank is om 9.20 uur het proces over de kasteelmoord opnieuw van start gegaan.

André Gyselbrecht (66), Pierre Serry (66), Evert de Clercq (53) en Franciscus Larmit (40) staan terecht voor de moord op Stijn Saelens uit Wingene. Het is nu al duidelijk dat de verhoren van de beklaagden pas op maandag 12 juni zullen kunnen doorgaan.

Saelens werd op 31 januari 2012 doodgeschoten in zijn kasteel in het West-Vlaamse Wingene. Zijn schoonvader André Gyselbrecht wordt door de speurders beschouwd als de opdrachtgever voor de moord. Pierre Serry zou als tussenpersoon opgetreden zijn bij het beramen van de moord. Het lichaam van Saelens werd twee weken na de feiten ook aangetroffen vlak bij een chalet van Serry in Maria-Aalter.

Evert de Clercq zou een rol hebben gespeeld bij het ronselen van de ondertussen overleden huurmoordenaar Antonius van Bommel. Deze laatste werd op de dag van de feiten door zijn neef Franciscus Larmit, de vierde beklaagde, naar het kasteel in Wingene gevoerd. Larmit zou ook geholpen hebben om het lichaam van het slachtoffer te begraven.

Dinsdag staan de verhoren van hoofdinspecteur David Roelant en onderzoeksrechter Koen Wittouck op het programma. Bij het begin van de zitting kondigde voorzitter Els D'Hooghe aan dat de verhoren van de wetsdokter en de wapendeskundige door omstandigheden zijn uitgesteld naar donderdag. Daardoor zal het verhoor van de beklaagde deze week nog niet kunnen doorgaan. De verhoren zijn nu voorzien op maandag 12 juni.

De publieke belangstelling is groot, enkel op de laatste rijen van de assisenzaal zijn nog enkele plaatsen vrij. Ook de nieuwe vriend van Elisabeth Gyselbrecht woont het proces bij. De man stelde zich op de inleidingszitting burgerlijke partij.

Volg het proces op de voet

Via onze website krijg je de komende drie dagen tekstuele updates van de belangrijkste gebeurtenissen in de rechtzaal. Om 12 uur 's middags zorgen we voor een videoverslag van de getuigenissen in de voormiddag. In ons avondnieuws krijg je dan een overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen van de hele dag.