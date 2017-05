Proces Kasteelmoord hervat op 12 juni

In een tussenvonnis heeft de Brugse correctionele rechtbank beslist dat er geen bijkomende getuigen opgeroepen worden in het proces over de kasteelmoord.

De verdediging van André Gyselbrecht had daar tevergeefs om gevraagd. Op 12 juni komen de onderzoeksrechter en de belangrijkste speurder opnieuw aan het woord.

Intussen is gebleken dat André Gyselbrecht en André Serry al opnieuw verhoord zijn door de politie. Dat was nodig na de bekentenissen van André Gyselbrecht dat hij de opdrachtgever is van de moord op Stijn Saelens. Ook Evert de Clercq zal binnenkort wellicht verhoord worden. Voor Franciscus Larmit staat zeker geen herverhoor gepland.

Stijn Saelens werd op 31 januari 2012 doodgeschoten in zijn kasteel in het West-Vlaamse Wingene. Zijn schoonvader André Gyselbrecht wordt beschouwd als de opdrachtgever voor de moord. Pierre Serry zou als tussenpersoon opgetreden zijn bij het beramen van de moord.

Computerdossier

Intussen blijkt dat het dossier over mogelijk gesjoemel met de computer van Stijn Saelens nog niet aan het moorddossier toegevoegd is.

Johan Platteau, advocaat van André Gyselbrecht, diende begin juli 2016 klacht in voor vermeend gesjoemel met de computer van Stijn Saelens. Volgens de verdediging werden bepaalde bestanden van pornografische aard mogelijk gewist op een moment dat in het kasteel in Wingene alleen nog speurders aanwezig waren. Op 26 april 2017 besliste de Brugse raadkamer om het onderzoek naar die computer zonder gevolg af te sluiten. Het openbaar ministerie verklaarde zich bereid om het dossier aan het moorddossier te voegen, maar dat is nog steeds niet gebeurd. Burgerlijke partij Elisabeth Gyselbrecht heeft immers beroep aangetekend tegen die buitenvervolgingstelling. "Het is daarom juridisch logisch dat we het dossier nog niet kunnen voegen. Het is niet wenselijk en zelfs compleet onmogelijk", aldus procureur Céline D'havé.

Eventuele getuigenverhoren over dat computerdossier zullen wellicht pas in het najaar kunnen plaatsvinden.