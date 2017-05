Voor de correctionele rechtbank in Brugge gaat morgen het proces over de kasteelmoord echt van start. Op de eerste dag zullen vier getuigen aan het woord komen.

Focus & WTV volgen uiteraard het nieuws op de voet. De hele week besteden we extra aandacht aan de moord op Stijn Saelens in het Nieuws. En ook op onze website brengen we het nieuws heet van de naald. Op één van de meest spraakmakende rechtszaken van de afgelopen jaren moeten André Gyselbrecht, Pierre Serry, Franciscus Larmit en Evert de Clercq moeten zich verantwoorden voor hun rol in de moord op Stijn Saelens.