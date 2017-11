Proces kasteelmoord uitgesteld tot december

Het proces over de kasteelmoord is uitgesteld naar de zitting van 18 december.

Het uitstel was onvermijdelijk, aangezien de advocaten van André Gyselbrecht en Franciscus Larmit cassatieberoep hebben aangetekend tegen het afwijzen van de wraking van de rechters. André Gyselbrecht (66), Pierre Serry (67), Evert de Clercq (53) en Franciscus Larmit (40) staan terecht voor de moord op Stijn Saelens op 31 januari 2012 in Wingene.

Omdat er geen duidelijk is over de datum van de behandeling van het cassatieberoep stelde het openbaar ministerie voor om de zaak enkele weken uit te stellen. De rechter ging daarop in . Op maandag 18 december om 14 uur komen alle partijen opnieuw samen, maar ook dan zal de zaak sowieso nog niet gepleit kunnen worden.