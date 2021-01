Proces moord Vietnamese vrouw tegen man uit Zonnebeke

Op 31 december 2016 werd in een gracht in Geluwe een verkoold lichaam aangetroffen. Het slachtoffer werd pas een kleine twee jaar na de feiten geïdentificeerd. Johan V (31) bekende in zijn eerste verhoor al dat hij inderdaad verantwoordelijk was voor de dood van de jonge vrouw, die hij tijdens een werkopdracht in Japan had leren kennen. Vandaag wordt de volksjury samengesteld.

Het 28-jarige slachtoffer Nguyen Thi Xuan werd op 21 november 2016 verstikt, in brand gestoken en gedumpt in een bosje langs een landelijke weg in Geluwe. Twee jaar lang tasten de speurders in het duister en weten ze zelfs niet wie het slachtoffer is. Ook een gezichtsreconstructie levert niets op. Tot de ambassade van Vietnam laat weten dat er een Vietnamese vrouw vermist is, die eind 2016 naar België is gereisd.

"Naar België gelokt om sporen relatie te wissen"

Uit het onderzoek blijkt dat John V. de vrouw naar hier heeft uitgenodigd. Hij had haar leren kennen in Japan. In het voorjaar van 2016 was hij in dat land voor een opdracht voor zijn werk. De twee startten toen een affaire. Volgens sommigen bronnen heeft de Zonnebekenaar de vrouw naar hier gelokt, met het doel om haar te doden en zo alle sporen van hun relatie te wissen.

Wanneer de politie John V. in 2018 oppakt, bekent hij al snel dat hij betrokken is bij haar overlijden. Hij stond op dat moment op het punt om te huwen. De vrouw, met wie hij twee kinderen heeft, heeft intussen volledig met hem gebroken.