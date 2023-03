Proces over dodelijke ripdeal hervat op 20 maart

Het assisenproces over een foutgelopen drugsdeal met dodelijke afloop in Roeselare zal op 20 maart hervatten. De advocaat van Sacha B. (23) wilde de voorzitter wraken, maar dat verzoek werd verworpen door het Hof van Cassatie. De beschuldigde staat terecht voor doodslag op een 18-jarige uit...

Sasha B. wilde op 25 februari 2020 aan het Geitepark in Roeselare 250 gram cannabis verkopen aan het slachtoffer uit Menen. Maar die had echter met enkele kompanen een ripdeal gepland. Tijdens een schermutseling werd 'Agach' Mahmudov doodgeschoten door de Roeselarenaar.

Wravingsverzoek geweigerd

Op donderdag 16 februari zouden de getuigenverhoren afgerond worden, maar zover kwam het niet. Meester Johan Platteau had die ochtend voor de zitting een wrakingsverzoek neergelegd op de griffie. Over de redenen voor het wrakingsverzoek kon voorzitter Joeri Pieters uiteraard niets kwijt. "Het gevolg is dat de huidige procedure wordt geschorst en dat we dus niet verder kunnen", klonk het op de zitting.

Het wrakingsverzoek had te maken met een discussie op het einde van de zitting een dag eerder. De voorzitter besliste om zich niet neer te leggen bij de wraking, waardoor het Hof van Cassatie zich over de kwestie moest buigen. Uiteindelijk werd op 28 februari beslist om het wrakingsverzoek te verwerpen. Dat betekent dat van partijdigheid in hun ogen dus geen sprake was.

30 jaar opsluiting

Het assisenproces kan dus gewoon hervat worden met dezelfde voorzitter en met dezelfde jury. Ondertussen werd beslist dat het proces vanaf maandag 20 maart wordt verdergezet. De uitspraak wordt ten vroegste op dinsdagavond 21 maart verwacht.

Voor doodslag riskeert Sacha B. 30 jaar opsluiting.

