Proces sjoemelende bankdirecteur pas in 2020

De veertiger zou in de BNP Paribas Fortis in Oudenburg zijn klanten maar liefst drie miljoen euro lichter gemaakt hebben. De zaak wordt pas op 8 januari 2020 gepleit.

Etentjes en dure wagens

De oplichting kwam in november 2013 aan het licht. De bankier werd toen samen met kompaan aangehouden en zat enkele maanden in voorhechtenis. In totaal zou hij een zestal gedupeerden maar liefst 3 miljoen euro afhandig gemaakt hebben. De bankdirecteur was onder andere leningen aangegaan in naam van de slachtoffers. Het is onduidelijk wat er precies met het geld gebeurd is, maar hij zou het onder andere uitgegeven hebben aan dure wagens, etentjes en bordeelbezoeken.

In het voorjaar van 2017 werd de zaak verwezen door de raadkamer, maar de verdediging tekende beroep aan. Uiteindelijk besliste de KI in Gent dat de man zich wel degelijk voor de correctionele rechtbank moet verantwoorden voor oplichting, schriftvervalsing en misbruik van vertrouwen. Ook zijn kompaan en twee andere beklaagden staan terecht voor hun rol in de zaak. De bank zelf werd buiten vervolging gesteld. De verdediging, het openbaar ministerie en de burgerlijke partijen krijgen nu elk om beurt de kans om hun standpunt over de zaak op papier te zetten. Daardoor zullen de pleidooien pas op 8 januari 2020 gehouden worden.

