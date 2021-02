Proces tegen voormalig manager KSV Roeselare ingeleid

De voormalig sportief directeur van KSV Roeselare zou jonge voetballers hebben benaderd en hen een contract bij voetbalclubs hebben beloofd in ruil voor seksuele gunsten. Er werd met alle partijen overeengekomen om het dossier op 15 maart te behandelen.

Jolan F. belandde in september achter de tralies in een onderzoek naar zedenfeiten dat in juni van start was gegaan met een aangifte. Toen was er sprake van vijf slachtoffers tussen 13 en 18 jaar. Het ging om jongens uit het Antwerpse die de man via sociale media en chatberichten benaderd had. Naarmate het onderzoek vorderde, kwamen er nog meer jongens in beeld. Volgens het parket zijn er zeventien slachtoffers. De feiten zijn gekwalificeerd als aanranding van slachtoffers jonger en ouder dan 16 jaar, het verkrijgen van ontucht van een minderjarige door overhandiging van een voordeel, grooming, cyberlokking en belaging.

Enkelband

De beklaagde is op dit moment aangehouden onder elektronisch toezicht. De verdediging kondigde aan dat ze een behandeling van de zaak achter gesloten deuren zal vragen. De rechtbank zal daar op 15 maart over beslissen.

Lees ook: