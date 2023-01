Proces terreuraanslag Ann-Laure Decadt start maandag: "Rollercoaster aan emoties voor de familie"

Bij de aanslag stierven alles samen acht mensen. Ann-Laure was op citytrip in New York, samen met haar mama en zussen. "Ze hadden een fiets gehuurd en wilden aanvankelijk een andere route maken. Maar het was de uitbater van de fietswinkel die hen had aangeraden om via de Hudsonrivier te fietsen, omdat het daar veiliger was", vertelt de advocaat van de nabestaanden Johan Heymans.

Op het verkeerde moment, op de verkeerde plaats, dat is nog op z'n zachtst uitgedrukt. "Het een erge samenloop van omstandigheden. Toevalliger kan het niet."

Doodstraf

De Amerikaanse minister van Justitie eist de doodstraf voor de dader. "Het proces is jarenlang uitgesteld door bijkomende onderzoeken, corona en omdat er eerst een akkoord leek te zijn voor de strafmaat van de beklaagde om zo de doodstraf te ontlopen. Nu komt er dus eindelijk een proces", zegt advocaat Heymans. (Lees verder onder de video.)