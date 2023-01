In New York start vandaag het proces van de terreuraanslag die vijf jaar geleden het leven kostte aan Ann-Laure Decadt uit Oostnieuwkerke. De vrouw van 31 werd vijf jaar geleden opzettelijk aangereden door een terrorist tijdens een fietstochtje.

Bij de terreuraanslag eind 2017 stierven 8 mensen, 12 anderen raakten gewond. Een Oezbeekse terrorist staat terecht voor een volksjury. Morgen moeten de mama en zussen getuigen op het proces want zij waren erbij toen de aanslag werd gepleegd. Later zal ook haar man het woord krijgen voor de rechtbank. Een uitspraak wordt verwacht in maart of april.

Lees ook: