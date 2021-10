Proces van gestorven transmigranten uit Vietnam van start

Die stierven in oktober 2019 in een koelwagen in het Engelse graafschap Essex. De vermoedelijke spilfiguur riskeert vijftien jaar cel, maar ontkent nog steeds elke betrokkenheid bij de mensensmokkel. Op 23 oktober 2019 werden 39 levenloze lichamen, onder wie die van drie minderjarigen, ontdekt in een koelwagen in Grays, een gemeente in het Zuid-Engelse graafschap Essex. Vrij snel bleek dat de container een dag eerder om 14.49 uur in Zeebrugge was aangekomen. In de loop van de namiddag verliet de container de haven, om uiteindelijk aan te komen in Purfleet.

In de zaak werden voor een Britse rechtbank al meerdere mensen veroordeeld, voor doodslag en voor mensenhandel. Een Vietnamees van 45 wordt als leider van de criminele organisatie gezien, maar dat zal betwist worden door zijn advocaat. Sinds september 2018 kon de Vietnamees gelinkt worden aan minstens een veertigtal smokkels van in totaal ruim honderd mensen.

De meeste andere beklaagden zijn eveneens Vietnamezen of Belgen van Vietnamese origine. Daarnaast moeten ook drie andere Belgen, zes Marokkanen en een Armeniër uit Aalst zich voor de correctionele rechtbank verantwoorden. Vijf beklaagden lieten vanochtend verstek gaan. De zaak wordt op 15 en 16 december gepleit.

De beklaagden die in Brugge moeten voorkomen hebben de Vietnamese, Belgische en Marokkaanse nationaliteit. Ze worden onder meer beschuldigd van lid te zijn van een criminele organisatie,en van mensensmokkel met verzwarende omstandigheden.

