Proces van jongeman die met wapen voor paniek zorgde in Vives, achter gesloten deuren

De jongeman had gezegd dat hij iets zou aanrichten op de campus van Vives in Kortrijk. Hij had een wapen bij, een airsoftwapen bleek later. Het zou kunnen dat hij een psychose had door cannabisgebruik. Hij vond eerder nergens psychologische hulp. Dat de rechter de zaak besloten behandelt, is uitzonderlijk. Hij houdt rekening met de psychologische kwetsbaarheid en met het feit dat de beschuldigde toen nog maar net meerderjarig was. Het openbaar ministerie vraagt de internering, zijn advocaat verzet zich daartegen. De jongeman, intussen 19, heeft psychologische hulp nodig, en die krijgt hij nu ook.

