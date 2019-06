Proces Van Sande gestart, één verdachte overleden

Het openbaar ministerie eist vier jaar effectief voor Van Sande. De tweede verdachte, een professor, riskeert drie jaar cel.

In een lopend onderzoek naar kinderporno bij een Diksmuidenaar kwamen de Veurnse speurders in juni 2016 bij twee verdachten uit het Antwerpse terecht. De feiten speelden zich af in een dubieuze chatroom waar kinderporno werd uitgewisseld. Een professor van de Universiteit Antwerpen werd door de onderzoeksrechter aangehouden en zat een tijdje in voorhechtenis. Guy Van Sande werd na verhoor onder voorwaarden vrijgelaten. Toen de heisa losbrak, nam de acteur ook ontslag als schepen voor N-VA in Edegem.

Het parket van West-Vlaanderen, afdeling Veurne vervolgt Guy Van Sande op verdenking van bezit, productie en verspreiding van kinderporno. De acteur gaf toe dat hij de bewuste chatroom bezocht, maar minimaliseert zijn aandeel in de zaak. Van Sande en de professor vroegen in de raadkamer om opschorting van straf, terwijl de verdediging van de Diksmuidenaar de buitenvervolgingstelling pleitte. De raadkamer verwees de drie verdachten echter wel degelijk naar de correctionele rechtbank.

Achter gesloten deuren

Bij de start van het proces vroeg meester Sven Mary, de advocaat van Van Sande, om de zaak achter gesloten deuren te behandelen. De verdediging verwees onder andere naar het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Ook de advocate van professor Frank P. en een burgerlijke partij sloot zich bij dat verzoek aan. Child Focus en nog een derde burgerlijke partij gedroegen zich naar de wijsheid van de rechtbank. In die omstandigheden verzette ook het OM zich niet tegen gesloten deuren. Na een kort beraad moest het aanwezige publiek effectief de zaal verlaten.

In principe moesten drie beklaagden zich voor de rechtbank verantwoorden, maar E.I. uit Diksmuide is recent overleden. De zestiger was al langer ernstig ziek. Bovendien werd eind mei kanker in een vergevorderd stadium vastgesteld. Volgens zijn advocaat Pieterjan Dens speelde ook de onzekerheid over de kinderpornozaak een rol in zijn medische toestand. Door zijn overlijden kan de man uiteraard niet langer vervolgd worden

