De rups zou gezien zijn in de buurt van de Seizoenwijk, de Hulstestraat en de Meiwijk in Kuurne. Wie in aanraking komt met de rups kan uitslag, hevige jeuk en irritatie aan luchtwegen en ogen krijgen. De klachten kunnen zeker twee weken duren, in sommige gevallen zelfs jaren.

Wie processierupsen ziet belt best de brandweer om deze te verwijderen en wast ook zijn kleren. Bij hevige klachten verwittig je best de huisarts.