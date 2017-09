Productie Betafence blijft in Zwevegem

Dat schrijft De Tijd maandag op zijn website. De verhuis zou eind dit jaar plaatsvinden. Hoeveel van de 30 personeelsleden meeverhuizen naar het UK is nog niet bekend. De productie van de klassieke Betafence-afrastering blijft in Zwevegem, waar zo'n 200 mensen tewerkgesteld zijn.

De beslissing voor de verhuis komt volgens De Tijd niet helemaal als een verrassing. Betafence was de jongste jaren onder de vleugels van de Britse investeringsmaatschappij CVC bezig aan een internationale expansie. Het bedrijf transformeerde van klassieke tuinomheining naar een specialist in hoogtechnologische beveiliging. Enkele maanden geleden werd Betafence overgenomen door het Amerikaanse Carlyle. Met een verhuis naar Londen wil het bedrijf naar eigen zeggen een betere toegang hebben tot zijn klanten. Een verhuis moet ook zorgen voor "een betere connectie tussen de verschillende merken van de groep", aldus de directie in een mededeling.