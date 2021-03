In de productie-afdeling in Roeselare zijn alles samen 240 mensen aan de slag. Eergisteren was een tiental werknemers afwezig, gisteren al het dubbele en vandaag zaten 45 werknemers in quarantaine. De arbeiders zijn nu dus allemaal thuis, de bedienden werken verder van thuis uit, zoals ze dat ook al deden. De winkel in Roeselare blijft open. Maandag gaan ze de situatie verder evalueren, klink het bij Mario Muylle van Dovy Keukens.