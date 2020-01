Productie Picanol nog hele week plat

Het aandeel Picanol is ondertussen geschorst op de beurs van Brussel. Dat meldt beursregulator FSMA. De weefmachineproducent Picanol uit Ieper zit vandaag samen met de Federal Computer Crime Unit (FCCU) van de federale politie over de cyberaanval op het bedrijf.

Maandagochtend kreeg het bedrijf de melding dat hun systeem was gehackt met ransomware, een gijzelsoftware. De hackers zijn uit op losgeld in ruil voor het vrijgeven van de systemen.

De hackers vroegen maandag al om contact op te nemen. Daar ging Picanol niet op in. Het bedrijf verwittigde de politie en zit dinsdag samen met de FCCU om verdere stappen te bespreken. De FCCU is de afdeling van de federale politie die ICT-criminaliteit bestrijdt.

Voorlopig ligt de productie in Ieper nog stil. Het bedrijf gaat daarom over op tot werkloosheid wegens overmacht voor zowel arbeiders als bedienden. Er werken 1.500 mensen bij Picanol in Ieper. Ook de vestigingen in Roemenië en China zijn getroffen door de aanval.

