Proefopstelling Kortrijk komt er definitief

Waar de Oudenaardsesteenweg met de op- en afritten van de E17 en R8 samenkomt, gebeurden in het verleden al verschillende ongevallen. Het is voor automobilisten vaak niet duidelijk of voertuigen vanaf de rotonde cowboy Henk richting E17 of richting R8 willen rijden.

Daarom kwam er eind 2021 een proefopstelling. Met de gele paaltjes schrapt het Agentschap Wegen en Verkeer een van de twee rijstroken. Dat blijft nu zo. Er zal maar 1 rijstrook zijn, vanaf de rotonde richting Kortrijk. Het verkeer komende van de E17 verleent voorrang aan fietsers en wagens op de Oudenaardsesteenweg.

Werken in drie fases

Om de hinder zo veel mogelijk te beperken gebeuren de werken in drie fases. Vanaf 11 september start de eerste fase van de werken. Dan wordt de Oudenaardsesteenweg richting centrum Kortrijk afgesloten. Er zal sterke hinder zijn voor het verkeer van en naar de E17.

Fietsers volgen een omleiding via de Oudenaardsesteenweg, Luipaardstraat, het Guldenspoorpad, de Populierenlaan en Kapel Ter Bede. Gemotoriseerd verkeer vanop de E17 vanuit Rijsel rijdt om via de Oudenaardsesteenweg (N8 en N391), Beneluxlaan, Kanaalstraat, Visserskaai en de Ringlaan (R8) tot aan de Oudenaardsesteenweg. Verkeer vanop de E17 vanuit Gent rijdt via de Ringlaan (R8), Visserskaai en de Ringlaan tot de Oudenaardsesteenweg.

Om de werken af te ronden, zijn er ook nog asfalteringswerken nodig, die worden uitgevoerd in fase 2 en fase 3. Die fases zullen in twee afzonderlijke weekends worden uitgevoerd, ook met hinder voor verkeer vanop de E17. Volgens de huidige planning duren de werken tot midden oktober.

Fietsveiligheid

Tijdens de werken zal ook de fietsveiligheid verhogen. "De fietsoversteekplaatsen worden breder en zullen tussen verhoogde middeneilanden liggen", zegt Lydia Peeters, Vlaams minister voor Mobiliteit. "Het fietspad richting centrum wordt achter de bestaande gracht verplaatst."

