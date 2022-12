Proefproject met drones op zwarte punten breidt uit

In Roeselare kunnen ze zo straks één van de gevaarlijkste kruispunten van de provincie sneller en beter aanpakken.

Met het project 'Mobiliteit Innovatief Aanpakken' ziet de analyse er zo uit: een computermodel op basis van dronebeelden toont hoe een fietser net niet aangereden wordt. Dankzij zo'n camera- en dronebeelden kunnen ze pro-actief ingrijpen. Lydia Peeters : Vlaams Minister van Mobiliteit: "Aan de hand van het beeldmateriaal kun je dan zien hoe bijvoorbeeld fietsers in conflict komen met het gemotoriseerd verkeer. We zien hoe heel veel mensen bijvoorbeeld de foute afrit nemen en zo bijvoorbeeld spookrijder worden."

Barslechte cijfers

Vroeger duurde het tot zelfs doden vielen voor een kruispunt de stempel van gevaarlijk kreeg. Nu moet het anders. De ongevallencijfers dit jaar in West-Vlaanderen zijn barslecht. Samen met Limburg voeren ze het nieuwe systeem hier nu versneld in. "We hebben eigenlijk twee proeftuinen. Eén in Limburg, één in West-Vlaanderen. In West-Vlaanderen hebben we vaste camera's geplaatst. Dan zie je heel goed hoe al die voertuigen en weggebruikers zich verplaatsen. De rotonde van Roeselare is een mooi voorbeeld. Het is een rotonde waar al meerdere ongevallen zijn gebeurd in het verleden."

Met alleen infrastructuuraanpassingen op basis van drones en andere camera's zal het niet lukken. Het gedrag van bestuurders is nog altijd de grootste boosdoener. We mogen ons dus aan nog meer en intensere controles verwachten.