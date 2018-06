Proefproject met gft voor horeca geslaagd

Dit project kwam er omdat blijkt dat heel wat keukenafval van horecazaken bij het restafval belandt. Het innovatief project Horeca Afval houdt in dat de horecazaken aangespoord worden om hun GFT-afval beter te sorteren (in daarvoor voorziene afvalbakken of GFT-afvalzakken) die wekelijks door IVVO worden opgehaald bij de horecazaken. De GFT-installatie van IVVO in Ieper om groenten-fruit-en-tuinafval te verwerken heeft voldoende capaciteit om die extra input aan te kunnen.

In de composteringsinstallatie wordt het GFT-afval verwerkt tot nieuwe grondstoffen (compost) waarbij energie wordt opgewekt (elektriciteit of, beter nog, ‘groene’ stroom). Dit is een betere oplossing voor het milieu.

De resultaten van dit proefproject zijn positief. OVAM zal nu kijken of dit ook in de rest van Vlaanderen kan worden ingevoerd.