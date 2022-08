Proefproject met statiegeld op blikjes en plastic flesjes is succes

Kustburgemeester en volksvertegenwoordiger Steve Vandenberghe roept nu de Vlaamse regering op om statiegeld eindelijk echt in te voeren op grote schaal. Steve Vandenberghe, burgemeester Bredene: "Het is vooral een geslaagd proefproject, waarbij we merken dat de resultaten die we hier halen perfect in de lijn liggen van de cijfers van landen die het al overal op hun grondgebied doen. En dat toont perfect aan dat het invoeren van statiegeld de oplossing is, en wellicht de enige is, Om het zwerfvuil te doen dalen." (lees verder onder de foto)

Aan surf- en beachclub De Twins wordt het statiegeldproject alvast positief geëvalueerd. Het gros van de blikjes met statiegeldstickers zijn netjes teruggebracht. Bredene hamert al zes jaar op de invoering van statiegeld op Vlaams niveau. De burgemeester verwacht in september een doorbraak. De Ovam-zwerfvuilcijfers gaan straks barslecht zijn en vooral kustgemeenten betalen volgens hem handenvol geld om de vuile stranden steeds opnieuw te reinigen.

