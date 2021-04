Proefproject verkeer tussen Mesen en Heuvelland on hold

De maatregel moest een oplossing bieden voor de verkeersproblemen, waarbij vrachtwagens en tractoren zich vastrijden omdat er te weinig plaats is. Maar de burgmeester van Heuvelland staat nu op de rem.

Burgemeester Wieland De Meyer: "Er was een akkoord om eenrichtingsverkeer voor doorgaand verkeer in te voeren. Maar uiteraard moest alle lokale verkeer, de aannemers, de leveranciers, landbouwers, daar wel kunnen passeren. En in wat nu op tafel ligt, is dat niet meer mogelijk. En ik kan die mensen geen 25 km laten omrijden voor een traject van 3 km. Ook leveringen in stad Mesen, de Ieperstraat, een beetje verder in de Komenstraat zouden zo’n omweg moeten doen doorheen heel wat andere dorpen. Dat is niet realistisch. Ik ben er rotsvast van overtuigd dat we aan tafel al sprekend met elkaar wel een oplossing gaan kunnen vinden".